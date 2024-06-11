Инфекционист Неронов: морская вода может вызвать различные болезни

Исследования показали, что морская вода может быть источником различных инфекционных болезней, особенно инфекций желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) и воспалительных процессов в ушах. Об этом сообщил РИАМО врач-инфекционист АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), д. м. н. Владимир Неронов.

Он пояснил, что это связано с возможным попаданием в морскую воду бактерий, в том числе патогенных, что может стать источником инфекций для купающихся людей.

«Существует и проблема загрязнения морской воды. Это актуально и для развитых стран. Вода в море может быть загрязнена бактериями, вирусами, химическими веществами или другими загрязнителями, что может вызвать инфекции или другие заболевания при контакте с ними», — отметил врач.

Неронов подчеркнул, что это может представлять опасность для здоровья, особенно если вода не прошла достаточную очистку.