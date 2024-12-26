Инфекционист дал советы, как избежать отравления продуктами в магазине

Чтобы избежать отравления продуктами, купленными в магазине, нужно обращать внимание на внешний вид, изучать упаковку, читать состав, сообщил РИАМО врач-инфекционист АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), д. м. н. Владимир Неронов.

«Выбор качественных продуктов в магазине — это не только про свежесть, но и про внимание к деталям. Во-первых, обратите внимание на внешний вид продуктов. Свежие овощи и фрукты не должны быть с повреждениями, мягкими пятнами или гнилью. Если выбираете мясо, смотрите на его цвет: он должен быть естественным, а запах — нейтральным, без неприятных нот», — сказал Неронов.

Во-вторых, внимательно изучите упаковку. Она должна быть целой, без повреждений и утечек. Если видите трещины, следы вскрытия или смятие, лучше не рисковать. На упаковке обязательно должны быть указаны состав, срок годности и условия хранения. Если информации нет или она плохо читаема — это тревожный знак.

«Кстати, не забывайте проверять срок годности. Особенно это важно для скоропортящихся товаров. Чем короче срок хранения, тем меньше в продукте консервантов, а значит, он будет полезнее. Если срок истекает в ближайшие дни, подумайте, успеете ли использовать продукт вовремя», — предупредил врач.

Неронов подчеркнул, что важно выбирать надежные магазины. В крупных супермаркетах чаще соблюдаются санитарные нормы, а продукция проходит строгий контроль.

«Но даже там не поленитесь проверить, в каком состоянии находятся витрины, особенно с охлажденными продуктами. Например, молочные товары должны храниться при температуре не выше +6 °C. Еще один совет — читайте состав. Чем он проще, тем лучше. Если на первых строчках списка значатся химические добавки, лучше выбрать что-то другое. И обратите внимание на указание о наличии аллергенов или ГМО, особенно если покупаете что-то для детей или людей с аллергиями», — рассказал специалист.

Врач отметил, что, если сомневаетесь в новом или незнакомом продукте, загляните в интернет. Отзывы других покупателей могут стать хорошей подсказкой. А для овощей и фруктов лучше выбирать сезонные — они обычно и вкуснее, и качественнее.

«И, конечно, доверяйте своей интуиции. Если упаковка выглядит странно, продукт пахнет не так, как должен, или просто вызывает подозрения, лучше отложить его в сторону. Безопасность и здоровье важнее», — заключил Неронов.