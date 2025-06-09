Инфекции и гепатит: доктор предупредила об опасности купания в пруду
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Инфекционист Елена Мескина заявила, что купание летом в городском пруду может быть опасно для здоровья: в грязной воде есть риск заразиться инфекционными заболеваниями, сообщает «Вечерняя Москва».
«В небольшом пруду, где активно прорастает ряска или водоросли, есть все условия для распространения гепатита А или кишечной инфекции», — сказала доктор.
Кроме того, по ее словам, застоявшаяся вода может оказаться источником опасных бактерий, с которыми потом придется долго бороться, дизентерии, гельминтов и лептоспироза. Последнее заболевание протекает очень тяжело с сыпью, желтухой и сильной лихорадкой, оно даже может привести к заражению почек. О его начале может свидетельствовать след на коже от нажатия.
Еще одна опасность искусственных водоемов — это амеба-мозгоед, которая проникает в голову через нос и приводит к менингоэнцефалиту, то есть поражает мозг.