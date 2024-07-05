Инфекции и бактерии: врач раскрыла неприглядную сторону поцелуев

Различные инфекции могут быть переданы через поцелуи, включая герпес, острый респираторный вирус, бактерии, такие как стрептококки или стафилококки, сообщила РИАМО врач-терапевт, профпатолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Светлана Бурнацкая.

6 июля отмечается Всемирный день поцелуя. Этот праздник придумали в Великобритании.

«Различные инфекции могут быть переданы через поцелуи, включая герпес, острый респираторный вирус, а также бактерии, такие как стрептококки или стафилококки. Для предотвращения передачи инфекций важно соблюдать ряд мер предосторожности. Прежде всего важно обращать внимание на свое здоровье», — сказала Бурнацкая.

Она добавила, что важно избегать поцелуев при наличии активных инфекционных явлений, даже если они незначительны. Следует также уделять внимание партнеру: если у него есть признаки инфекционного заболевания, стоит временно воздержаться от поцелуев.

«Важно помнить, что поцелуи детей в губы, особенно у грудничков, могут представлять особую опасность, поскольку патогены, присутствующие на губах взрослых, могут легко попасть в организм малыша через его ротовую полость, что делает меры профилактики еще более важными», — рассказала терапевт.

Бурнацкая отметила, что на губах находится огромное количество микроорганизмов, включая бактерии и вирусы, которые могут стать источником различных инфекций.

«Один из таких вирусов, как герпес, способен находиться в организме человека в латентной форме, что делает его незаметным, но все же потенциально опасным. Если при поцелуе между партнерами контактируют губы, шанс передачи инфекций с одного человека на другого значительно повышается», — заключила врач.