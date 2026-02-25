Иммунолог рассказала, как отличить аллергию до сезона цветения от ОРВИ

Сезон аллергических реакций в центральных областях России может стартовать уже в марте. Виной тому снежная зима и последующий резкий температурный скачок, создавший парниковые условия для ранней активизации деревьев. Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал, как распознать аллергию до сезона цветения от ОРВИ, сообщает «Вечерняя Москва» .

По словам эксперта, первыми источником пыльцы станут ольха и лещина. Но признаки аллергии у чувствительных людей могут возникнуть еще до распускания почек. Их может провоцировать реакция на споровые частицы плесневых грибов, активное размножение которых начинается в период снеготаяния.

Ключевые различия. Специалист отмечает, что нередко аллергию ошибочно принимают за ОРВИ и проводят бесполезное в этом случае лечение. По его словам, некоторые пациенты ежегодно весной безуспешно борются с «простудой», не догадываясь, что так у них проявляется чувствительность к аллергенам еще до локального цветения.

Виновниками могут быть как споры плесени, так и пыльца, занесенная ветром из более теплых регионов. Эксперт указал, что характерным признаком, скорее указывающим на аллергию, чем на ОРВИ, является приступ чихания. Дополнительно часто присутствуют зуд в носовых ходах и покраснение конъюнктивы глаз.

Болибок отметил, что чихание возможно и при простуде, но его интенсивность обычно значительно меньше, чем при аллергическом приступе. Для ОРВИ более типичны такие проявления, как выраженная заложенность носа, кашель, ринорея (обильные выделения) и повышение температуры тела.

Самостоятельно поставить точный диагноз человек с аллергией не сможет. Для этого требуется консультация аллерголога, который назначит специализированные тесты. — Если же визит к врачу в ближайшее время невозможен, можно сдать риноцитограмму — мазок из носовой полости. Это доступное исследование, позволяющее выявить природу воспаления в слизистой носа. Но перед анализом необходимо прекратить прием антигистаминных средств и использование назальных спреев.

Врач напомнил, что барьерными мерами защиты от пыльцы служат маски и очки. Также рекомендуется прикрывать открытые участки кожи, убирать волосы под головной убор, регулярно умываться и проводить промывание носа. Кроме того, эксперт допустил использование безрецептурных противоаллергических препаратов.

