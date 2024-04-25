Иммунолог НИКИ детства Подмосковья рассказала о важности поддержки иммунитета

В последнюю неделю апреля ежегодно проходит всемирная неделя иммунизации. Цель ее проведения — призвать людей прививаться от инфекционных заболеваний. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

«Главный аргумент врачей — убедительные цифры. Так, по данным Всемирной организации здравоохранения — ВОЗ, плановая иммунизация против полиомиелита, столбняка, дифтерии, коклюша, эпидемического паротита и свинки ежегодно спасает жизнь и здоровье от 2 до 3 млн детей в мире. Оспа полностью побеждена благодаря иммунизации», — напомнила заведующая отделением аллергологии и иммунологии НИКИ детства Екатерина Никонова.

В России вакцинация проходит по двум календарям: национальному (обязательные для жителей всей страны прививки) и региональному (дополнительные прививки, актуальные для конкретного региона).

«Сегодня только вакцинация может стать 100%-й защитой ребенка. Согласно календарю прививок, детям делают эту прививку в возрасте 12 месяцев и шести лет. Прежде всего, на прививку ждут детей, которые идут в сад и школу, и тех, кому предстоит госпитализация. Только прививка может защитить от заражения и тяжелых последствий. Корь опасна своими осложнениями — это слепота, пневмония, отит, менингоэнцефалит, который может привести к летальному исходу», — добавила врач.

Вакцинация является одним из величайших достижений здравоохранения. Во всем мире она признана как наиболее эффективное, экономичное и доступное средство в борьбе с инфекциями. Сегодня у каждого человека есть уникальная возможность защитить себя и близких от тяжелых инфекционных заболеваний.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медицинская сфера в регионе находится под нагрузкой. Наибольшую нагрузку испытывают врачи первичного звена, особенно осенью и весной.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.