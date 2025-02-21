Иммунолог назвала способы борьбы с сезонной аллергией

Кандидат медицинских наук, иммунолог-аллерголог Надежда Логина рассказала о методах борьбы с сезонной аллергией. По ее словам, людям, чувствительным к пыльце растений, лучше заранее подготовиться к периоду цветения.

Если у человека регулярно возникают симптомы, схожие с острыми респираторными инфекциями, такие как сильная заложенность носа, обильные прозрачные выделения из носовых ходов, зуд в глазах, першение в горле и кашель, а в более тяжелых случаях — сезонная или пыльцевая бронхиальная астма, важно не заниматься самолечением, а обратиться к врачу-аллергологу как можно скорее, заявила врач.

Ввиду того, что на юге России уже сейчас начинается цветение деревьев и кустарников, пыльца может перемещаться на расстояние до 1 тыс. км, предостерегла Логина.

Она добавила, что для лечения аллергии предусмотрены два подхода, первый из которых включает в себя простую диагностику.

«Вы приходите к врачу-аллергологу. Он проводит соответствующее тестирование и назначает лечение — специфическую иммунотерапию с помощью аллерговакцин, которые представляют собой маленькие дозы пыльцы растений», — отметила специалист в эфире радио Sputnik.

Второй метод, о котором рассказала иммунолог, называется аутолимфоцитотерапия — он является более современным. Это лечение подразумевает использование собственных иммунных клеток, а именно лимфоцитов. Они извлекаются из небольшого объема венозной крови, а затем вводятся под кожу как вакцина. Уникальность данного метода заключается в его способности лечить все типы аллергии одновременно.

Он применяется для людей любого возраста. Обычно взрослым проводят 8 сеансов с интервалом 2 раза в неделю, что способствует сокращению технических сроков лечения. Для малышей предусмотрено 6 процедур, тогда как детям и подросткам от 8 до 18 лет назначают 7 сеансов. Побочные эффекты отсутствуют, так как вводятся собственные иммунные клетки, заключила Логина.