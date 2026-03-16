Иммунолог Крючков объяснил, как дети заражаются импетиго

Врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал, что импетиго — это бактериальная кожная инфекция, которая чаще поражает маленьких детей и развивается при повреждении кожи, сообщает «Вечерняя Москва» .

Импетиго вызывают стафилококки и стрептококки. По словам специалиста, заражение происходит через поврежденные участки кожи — ссадины, царапины или укусы насекомых. Риск возрастает в теплом и влажном климате, где бактерии размножаются быстрее.

«Заражение обычно происходит через поврежденные участки кожи. Если ребенка укусило насекомое или он поранился, при контакте с бактериями может начаться импетиго», — пояснил Крючков.

Наиболее подвержены заболеванию дети до трех лет, так как их иммунитет еще не полностью сформирован. Кроме того, у них чаще бывают мелкие травмы кожи. Взрослые также могут заразиться при контакте с больным или при повреждении кожных покровов.

Импетиго поддается лечению. Врач сообщил, что применяются антибиотики, мази и антисептики. Терапия обычно занимает от недели до десяти дней. У людей с иммунодефицитами процесс может затянуться.

«Импетиго не вызывает серьезных осложнений, но после высыпаний возможна временная пигментация кожи», — добавил эксперт.

