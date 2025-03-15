Игрушки из TikTok с выдавливанием прыщей грозят бедами с головой

Врачи-дерматологи бьют тревогу из-за того, что популярные в TikTok игрушки с выдавливанием прыщей могут спровоцировать у молодого поколения редкую психическую болезнь — патомимию, которая, в свою очередь, может спровоцировать инфекции и воспаления, пишет Mash .

В соцсетях появилось большое количество роликов, на которых их авторы демонстрируют, как можно использовать игрушку. Они на камеру выдавливают прыщи и устраняют другие дефекты на коже. Врачи-дерматологи считают, что такие игры могут спровоцировать развитие патомимии. Это когда человек беспричинно ковыряет и расцарапывает кожу на фоне помешательства на прыщах.

В итоге специалисты уже фиксируют случаи, когда дети и даже их матери беспричинно портят кожу, заносят инфекцию и сами себе создают серьезные проблемы.

Люди, страдающие патомимией, испытывают навязчивое ощущение повсеместного присутствия прыщей, что приводит к самотравмированию кожи. Специалисты-дерматологи в подобных ситуациях рекомендуют консультацию психиатра, который разрабатывает продолжительный курс медикаментозной терапии.