В Чехове «Коробка храбрости» пополнилась для маленьких пациентов

13 ноября в Чехове стартовала традиционная всероссийская благотворительная акция «Коробка храбрости» при содействии партии «Единая Россия». Она направлена на поддержку детей, которые проходят длительное лечение или сложные медицинские процедуры в больнице, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Глава городского округа Чехов Михаил Собакин передал новые игрушки и канцелярские товары маленьким пациентам, чтобы поддержать и порадовать их.

«Мы всецело понимаем и разделяем те тягости, которые испытывают наши дети, проходя долгое лечение. Нужно позаботиться о ребятах, чтобы они не испытывали никаких трудностей и проводили время с пользой», — рассказал Михаил Собакин.

Каждый желающий может присоединиться к мероприятию. Для юных жителей принимают детские книги, канцтовары, раскраски, конструкторы, наборы для творчества, развивающие и настольные игры.

Акция «Коробка храбрости» продлится до 5 декабря. Затем все подарки передадут в необычную палату — «Добрую комнату».

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