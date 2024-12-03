Игорь Брынцалов посетил реутовский филиал МОНИКИ

В ходе своей рабочей поездки в Реутов председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов вместе с главой округа Филиппом Науменко посетил филиал Московского областного научно-исследовательского клинического института им. М. Ф. Владимирского. Об этом сообщает пресс-служба Мособлдумы.

Клинико-диагностический центр открылся в округе в июне 2023 года. По словам спикера регионального парламента, за небольшой период работы он доказало свою востребованность среди населения — за полтора года за медицинской помощью в него обратилось свыше 28 тысяч пациентов.

«И это не только из Реутова, медучреждение принимает жителей всей восточной части Подмосковья. Не надо ехать в центр Москвы, в наш флагманский институт, чтобы получить высококвалифицированную помощь — она организована здесь. Есть все возможности, главное — специалисты. Важно обсудить сегодня перспективы развития во взаимодействии, конечно, с городской администрацией», — сказал Брынцалов.

Директор центра Константин Соболев рассказал, что, когда медучреждение только открылось — прием вели врачи 5 специальностей, сейчас уже 14-ти. Кроме того, подчеркнул он, удалось запустить работу двух центров — муковисцидоза и рассеянного склероза.

Брынцалову показали кабинет ультразвуковой диагностики и офтальмолога, а также дневной стационар, в котором председатель Мособлдумы высоко оценил оснащение и комфортные условия для пациентов. Далее гостей провели в отделение муковисцидоза.

«Всего в Московской области в регистре числится 87 человек с этим редким генетическим заболеванием. И все они наблюдаются у нас в центре. Эти пациенты особенные. Они не опасны для окружающих, а вот окружающие опасны для них. Поэтому они принимаются отдельно, у них отдельный вход, изолированный от самого КДЦ, соблюдается жесткий санэпидрежим», — отметила заместитель главного врача по клинико-диагностической работе Жанна Зюзина.

Ежедневно 20 врачей клинико-диагностического центра принимают около 300 человек — к каждому пациенту находят подход и оказывают медпомощь на самом высоком уровне. Посетители КДЦ отмечают, что учреждение по качеству медуслуг не уступает своему флагману в Москве.

Подводя итоги встречи, спикер регионального парламента озвучил некоторые планы. Так, по его словам, после проведенной реконструкции тепловых сетей весной будет благоустроена территория вокруг здания.

«Также сегодня обсуждали организацию подъездных путей к учреждению, важно наладить комфортную маршрутизацию — должно быть удобно добираться всем: и местным, и жителям других городов», — добавил Брынцалов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.