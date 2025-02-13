Игнорировать нельзя: травматолог рассказал о причинах боли в спине

Травматолог-ортопед НКЦ № 3 ФГБНУ им. Б. В. Петровского Дмитрий Беляков заявил, что любая боль в пояснице и позвоночнике — сигнал, чтобы сходить к врачу: она может быть симптомом травмы, протрузии или грыжи, сообщает Life.ru .

«Необходимо диагностировать причину болей с помощью сбора анамнеза, клинической картины, анализов, инструментальных методов исследований и принять решение о консервативном или оперативном лечении», — сказал доктор.

По его словам, при травме причина боли лежит на поверхности: это могут быть ушиб мягких тканей, растяжение мышц или ущемление нервных корешков, которые сопровождаются отечностью, гематомой и болью.

Если человек ведет малоподвижный образ жизни и злоупотребляет алкоголем или курением, его опорно-двигательный аппарат может начать разбалансировку и без травм: так возникают межпозвоночные грыжи и протрузии.