Хуже, чем Covid: в Италии люди массово умирают от симптомов, напоминающих грипп

Corriere Fiorentino: в Италии люди массово гибнут от болезни, похожей на грипп

По информации, опубликованной в Corriere Fiorentino, в итальянском городе Кастильон-Фьорентино жители массово погибают от болезни, проявляющейся симптомами, напоминающими грипп, сообщает «Царьград» .

Такого высокого уровня смертности не наблюдалось даже во время пика пандемии Covid-19.

«Могилы копают одну за другой. У некоторых погибших были симптомы, похожие на грипп. Несколько человек умерли спустя всего несколько дней после их появления», — заявил мэр итальянского города Марио Аньелли.

Он также добавил, что аналогичная ситуация складывается и в близлежащих регионах.

В центральной больнице провинции Ареццо организовано 17 похоронных залов.

