Хруст и щелчки: врач рассказал, что делать при странных звуках в коленях

Заведующий отделением травматологии и ортопедии ГБУЗ МО Первая больница Максим Королев заявил, что причин хруста и щелчков в коленях может быть очень много, но в любом случае стоит обратиться за консультацией к врачу, сообщает Общественное Телевидение России .

«Это может быть и разрыв связок, разрыв мениска, разрыв капсулы, повреждение жирового тела, костная фрагментация и надколенника, и мыщелков бедра, и мыщелков большеберцовой кости. Может быть нестабильность сустава в результате дисплазии какой-либо», — отметил врач.

По его словам, такая патология бывает и врожденной, но она самая безопасная — это просто особенность организма и строения коленей.

Ранее физиотерапевт Жамон Коуч заявил, что не стоит бояться заниматься спортом из-за щелчков в коленях. По данным ученых, колени хрустят у 41% населения Земли.