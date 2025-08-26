Хорошая среда для размножения бактерий: чем опасен кофе из невымытого автомата

Автоматы для приготовления кофе, которые плохо обслуживают, могут быть потенциально опасны, ведь они представляют плодотворную среду для микроорганизмов, сообщила РИАМО врач-диетолог Елена Соломатина.

Вот уже некоторое время в Сети активно обсуждается вопрос, связанный с кофейными автоматами. Их часто можно встретить в супермаркетах и торговых центрах. Пользователей сильно переполошили мнения, что такие автоматы редко моют, а где-то не меняют воду.

«Не стоит забывать, что в них продается еще и латте — кофе с молоком. Это тоже довольно опасный продукт. В них очень хорошо размножаются бактерии, потому что темно, тепло, сыро. И все это еще такое в перемолотом виде. Разумеется, если не промывать вовремя, то все равно будут на оборудовании оставаться осадки — такая своеобразная пленка и в этой пленке, как в чашке Петри, очень хорошо размножаются бактерии, к примеру, та же самая кишечная палочка», — объяснила Соломатина.

Она добавила, что большую угрозу представляет вода, которую долгу не меняют в кофе-автоматах. В этом случает неважно ее качество. Со временем вода начинает цвести, в ней охотно размножаются микроорганизмы, которые особенно опасны для детей и пожилых людей.