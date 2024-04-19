Холера, глисты и лямблии: паразитолог предостерег купающихся в половодье

Паразитолог Бартули: в паводковой воде могут быть холера и лямблии

Паразитолог Эдуард Бартули заявил, что при купании в паводковой воде можно подхватить сразу несколько опасных инфекций или паразитов. В частности, речь идет о холере, лямблиях и глистах, сообщает Общественная Служба Новостей .

Если человек решит поплавать в воде при наводнении и проглотит эту жидкость, он рискует заразиться лямблиями и холерой. Первая из этих инфекций, по словам врача, передается фекально-оральным путем.

«Вы представляете, содержимое какого количества туалетов и канализаций вышло вместе с паводком на дороги затопленных городов? И в нем абсолютно точно содержатся те самые лямблии, а также кишечные паразиты — аскариды», — подчеркнул паразитолог.

Зараженным холерой, по словам Бартули, может даже грозить смерть, если они не пройдут должного медицинского лечения. В связи с этим паразитолог пояснил, что по затопленным территориям людям необходимо передвигаться исключительно на лодках и не пытаться плавать в паводковой воде.