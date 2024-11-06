«Ходячая» пневмония: педиатр рассказала о лечении микоплазмы

Врач-педиатр, руководитель клиники «Детский доктор» Галина Красоткина заявила, что угрожающая детям в этом году микоплазма, которую еще называют «ходячей» пневмонией, распространяется в РФ: ее стали выявлять даже у 2-4-летних малышей, но она вполне поддается лечению, сообщает «Секрет фирмы» .

«Поводов для паники нет. Лечению эта инфекция поддается хорошо — применяем антибиотики-макролиды. У детей происходит полное выздоровление и восстановление», — сказала доктор.

По ее словам, этой пневмонии в легкой форме всегда были больше подвержены подростки и молодые взрослые, но отсутствие иммунной стимуляции после вспышки COVID-19 вызвало перекос в возрасте заболевших.

Чтобы определить микоплазму, ребенок должен сдать анализы. Самый достоверный из них — мазок из носа или рта методом ПЦР. При этом микоплазма определяется даже спустя несколько месяцев после болезни: обычное носительство даже более распространено, чем настоящая болезнь.