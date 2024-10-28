ХОБЛ и гипертония: какие болезни могут появиться от вейпов

Врач-терапевт сети клиник «Клиника Фомина» Альбина Рахматуллина рассказала, что электронные сигареты могут вызывать различные болезни дыхательной системы, такие как хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ), а также сердечно-сосудистые заболевания, включая гипертонию и инфаркт миокарда. Кроме того, их использование связано с риском развития онкологических заболеваний и спонтанного пневмоторакса, который представляет собой аномальное накопление воздуха в плевральной полости. Это состояние может нарушить нормальную функцию легких, что затрудняет вентиляцию и газообмен во время дыхания, сообщает Газета.ru .

Последствия использования вейпов зависят от ингредиентов, содержащихся в жидкостях для парения. Никотин также оказывает вредное влияние на сердечно-сосудистую систему.

«Пропиленгликоль и глицерин, которые используются для создания пара, при нагревании образуют токсичные соединения, которые могут раздражать дыхательные пути, вызывать воспаление легких и другие патологии. Ароматизаторы тоже могут быть опасными», — отметила врач.

По ее словам, часть из этих компонентов, когда нагревается, может образовывать опасные для здоровья соединения. К примеру, диацетил, который широко применяется в ароматизаторах с масляными нотами, способен спровоцировать серьезное заболевание легких, известное как «попкорновая болезнь».

Рахматуллина добавила, что аэрозоли электронных сигарет могут содержать такие вредные элементы, как свинец, хром и никель, которые выделяются при нагревании спиралей устройства. Эти металлы связаны с риском развития раковых заболеваний и нарушением работы нервной системы.

Врач подчеркнула, что при использовании вейпов количество затяжек значительно больше, чем при курении обычных сигарет. Это приводит к более быстрому ухудшению состояния здоровья из-за частого и неконтролируемого вдыхания. Никакие краткосрочные удовольствия не стоят ущерба для здоровья, заключила терапевт.