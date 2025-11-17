ХОБЛ и физическая активность: врач рассказала, как дышать свободнее и жить активнее

Поддерживать активность при хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) действительно сложно: каждое дыхание требует больше усилий, чем у здорового человека, а даже простые повседневные дела начинают отнимать много сил. Тем не менее движение — это один из важнейших способов улучшить самочувствие, сохранить легочную функцию и замедлить прогресс болезни. Об этом РИАМО сообщила врач-пульмонолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Ольга Цагараева.

Оба эти состояния сопровождаются воспалением и сужением дыхательных путей, из-за чего воздух с трудом проходит в легкие, а выдох становится неполным. В результате человек ощущает одышку, кашель, стеснение в груди и постоянную усталость.

Хотя болезнь поражает в первую очередь дыхательную систему, ее влияние гораздо шире. При ХОБЛ страдают мышцы, сердце и даже кости, а постоянная нехватка кислорода сказывается на настроении, вызывая тревожность и депрессию. Основной причиной болезни остается табакокурение — как активное, так и пассивное. Но значительную роль играют и другие факторы: загрязнение воздуха, вдыхание пыли и химических веществ на рабочем месте, хронические воспалительные заболевания дыхательных путей.

«Многие больные ХОБЛ начинают избегать движений из страха перед одышкой. Кажется, что чем меньше двигаешься, тем легче дышать. Но это заблуждение. Без регулярных нагрузок мышцы постепенно слабеют, и для выполнения даже небольших усилий организму приходится тратить больше энергии. В итоге одышка только усиливается», — сказала врач.

Поддержание физической активности помогает разорвать этот порочный круг. Когда мышцы становятся сильнее, дыхание становится более экономичным — легкие и сердце работают эффективнее, а каждый вдох приносит больше пользы. Кроме того, упражнения положительно влияют на настроение, снижают уровень тревожности и депрессии, улучшают сон и общее самочувствие. Человек снова начинает чувствовать контроль над своим телом и жизнью.

«Одним из первых признаков болезни является то, что привычные занятия начинают требовать усилий. То, что раньше не вызывало трудностей — подъем по лестнице, прогулка по улице, поход по магазинам, — теперь сопровождается одышкой и чувством усталости. Симптомы могут меняться день ото дня: в один день дыхание ровное и легкое, а на следующий любая активность вызывает нехватку воздуха», — добавила Цагараева.

На поздних стадиях заболевания затруднения могут возникать даже при одевании, умывании или причесывании. Это неизбежно отражается на эмоциональном состоянии: человек начинает избегать нагрузок, теряет уверенность, чувствует зависимость от помощи других. Но именно движение помогает вернуть контроль над ситуацией. Чем больше активности остается в повседневной жизни, тем лучше организм справляется с болезнью.

Перед тем как увеличить уровень физической активности, важно обсудить свои возможности с врачом или физиотерапевтом. Специалист поможет подобрать подходящие упражнения и объяснит, как правильно дышать во время занятий. Один из простейших способов облегчить дыхание — это техника дыхания через сжатые губы. Вдох нужно делать через нос, а выдох — медленно, будто вы хотите свистнуть. Такой способ позволяет дольше удерживать дыхательные пути открытыми и предотвращает внезапные приступы одышки.

«Главный принцип — постепенность. Не стоит пытаться выполнить все и сразу. Лучше заниматься понемногу, но регулярно. Даже несколько минут активности в день способны принести ощутимую пользу. После каждой нагрузки необходимо дать себе время восстановиться, не торопиться и не выходить за пределы своих возможностей», — обозначила пульмонолог.

Виды активности зависят от состояния человека и тяжести заболевания. Для одних это могут быть ежедневные прогулки в спокойном темпе или работа в саду, для других — плавание, йога или легкая гимнастика дома. Некоторые пациенты предпочитают просто подниматься по лестнице вместо лифта, выходить из автобуса на одну остановку раньше, чтобы немного пройтись пешком.

Особое значение имеют программы легочной реабилитации — занятия под наблюдением врачей и инструкторов, где пациенты выполняют упражнения, учатся правильно дышать и обмениваются опытом. Через несколько недель таких занятий большинство пациентов отмечают, что дышать стало легче, появилась выносливость, а настроение улучшилось.

Чтобы физическая активность приносила пользу, нужно соблюдать простые меры предосторожности. Перед каждой тренировкой полезно немного разогреться, а после — дать телу остыть. Во время занятий необходимо пить воду, чтобы избежать обезвоживания. Всегда стоит иметь под рукой лекарства, назначенные врачом, особенно ингалятор.

«Если во время упражнений появляется боль в груди, сильная слабость, головокружение, холодный пот или внезапное усиление одышки, нужно сразу прекратить занятие и обратиться за медицинской помощью. Не следует сравнивать себя с другими и пытаться „перепрыгнуть через себя“: главная цель — не рекорды, а сохранение здоровья и хорошего самочувствия», — отметила врач.