Хирургический корпус больницы Одинцова готовится к открытию после реконструкции

В Одинцово на улице Маршала Бирюзова завершился масштабный капитальный ремонт хирургического корпуса Одинцовской областной больницы. Он выполнялся с 2023 года по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области». По итогам работ лечебному учреждению передали 182 полностью обновленных помещения, сейчас идет поставка медицинского оборудования. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Качество ремонта проверил глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов вместе с исполняющим обязанности главного врача ООБ Иваном Каприным.

«На улице Маршала Бирюзова готовится к открытию обновленный хирургический корпус Одинцовской областной больницы. Сейчас устанавливается мебель и оборудование — более 50% техники уже доставлено. В ходе осмотра сделал ряд замечаний по отделке, которые подрядчик должен устранить в кратчайшие сроки. Сделан важный шаг для улучшения качества медицинского обслуживания в округе. Открытие корпуса ожидается в августе–сентябре этого года», — отметил глава муниципалитета.

Важно отметить, что медучреждение стало пилотным в Московской области по внедрению в отделении экстренной госпитализации системы «3H» — распределения пациентов при приеме на три потока: «Зеленый» — человек в удовлетворительном состоянии, помощь окажут в течение 60 минут, «Желтый» — состояние средней тяжести, требуется оперативный осмотр врача, «Красный» — критическое состояние, пациент немедленно доставляется в противошоковую палату.

«До открытия будем тестировать систему, прорабатывать. Сейчас проводим симуляцию — запускаем студентов и создаем ситуацию, когда «скорая» привозит большое количество пациентов», — уточнил Иван Каприн.

Обновленный хирургический корпус значительно расширит возможности Одинцовской областной больницы. В нем появятся 5 современных операционных, отделения нейрохирургии, гинекологии, урологии, сердечно-сосудистой хирургии, а также реанимация на 17 коек. Общий коечный фонд медицинского учреждения после капитального ремонта составит 174 м. Комфортные палаты рассчитаны на 4 человек и оснащены собственными санузлами.

Медицинское учреждение оснастят всем спектром «тяжелого» оборудования для компьютерной томографии, МРТ и рентгенологии.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.