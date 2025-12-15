Хирурги центра Рошаля в Подмосковье удалили швейную иглу у годовалого мальчика

Врачи Детского научно-клинического центра имени Л.М. Рошаля в Подмосковье успешно провели экстренную операцию по удалению швейной иглы из мягких тканей годовалого ребенка, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Бригада скорой помощи доставила в Центр Рошаля годовалого мальчика с сильной болью в промежности, из-за которой ребенок не мог встать на ноги. После рентгенографии врачи обнаружили металлическое инородное тело между мошонкой и прямой кишкой.

Заведующий отделением детской хирургии №1 Евгений Рожденкин пояснил, что инородным предметом оказалась швейная игла, которая прошла в опасной близости от уретры. По его словам, мальчик, вероятно, случайно сел на нее. Медики провели экстренную операцию по извлечению иглы, после чего болевой синдром полностью исчез. Операция прошла успешно, осложнений не возникло.

В настоящее время ребенок чувствует себя хорошо и уже выписан домой. Врачи напоминают, что при попадании инородных предметов в организм необходимо немедленно обращаться за медицинской помощью и не пытаться извлечь их самостоятельно.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в новом детском клиническом центре имени Леонида Рошаля работают 1 200 высококвалифицированных специалистов, по-настоящему влюбленных в свой род деятельности.

«В команде — ведущие специалисты: лидеры в педиатрии, хирургии, реабилитации, диагностике. Большинство из них из Москвы и Московской области», — подчеркнул глава региона, отметив, что есть врачи и из других российских субъектов.