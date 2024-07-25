Хирурги Реутова удалили женщине покрытый слоем кальция желчный пузырь

В хирургическое отделение Реутовской клинической больницы обратилась 46-летняя женщина с жалобами на тяжесть в правом подреберье. С помощью УЗИ и КТ-исследований врачи диагностировали у нее калькулезный холецистит — частое заболевание желчного пузыря, но с редкой разновидностью — это состояние известно как «фарфоровый» желчный пузырь. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Его называют фарфоровым, когда стенки покрыты слоем кальция, что происходит вследствие запущенного холецистита, то есть воспалительного заболевания желчного пузыря, и грозит развитием рака.

«Во время операции мы выявили желчный пузырь необычной твердой консистенции, и правда, похожий на фарфоровый: стенку практически невозможно было разрезать скальпелем, в пузырном протоке был фиксированный конкремент. В таких запущенных случаях удалять желчный пузырь обязательно, поэтому мы извлекли его лапароскопическим путем», — рассказал заведующий хирургическим отделением Реутовской клинической больницы Павел Кудрявцев.

В настоящий момент женщина чувствует себя хорошо и уже выписана, благодаря успешной операции она сможет жить обычный жизнью, придерживаясь диеты, а именно, соблюдая более частый прием пищи 4-5 раз в день, чтобы снизить нагрузку на пищеварительную систему, исключение жирной пищи из рациона и замена ее на еду, приготовленную на пару, при помощи отваривания или запекания.

Врач предупреждает, что данная патология может развиться из-за нарушения обмена веществ, снижения иммунитета или воспалительных процессов в организме, также недуг может быть следствием неправильного питания и злоупотребления алкоголем. Во избежание осложнений необходимо проходить диспансеризацию и в случае появления каких-либо симптомов незамедлительно обратиться за медпомощью.

За обеспечением жителей Подмосковья качественной медпомощью следит министерство здравоохранения региона. Оно продолжает закупать в больницы и поликлиники новое медицинское оборудование. Это различные комплексы для электрохирургии, лечения неврологических отклонений, восстановления после перенесенных заболеваний дыхательной, сердечно-сосудистой и других систем организма. Кроме того, поступает новое «тяжелое» оборудование для проведения диагностики: КТ, МРТ, рентгеноаппараты, флюорографы и маммографы. Такая медтехника в «цифре» позволяет оперативно получить заключение самых лучших специалистов в удаленном режиме.