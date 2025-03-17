Хирурги Подмосковья удалили у женщины гигантский воспаленный желчный пузырь

Хирурги Истринской клинической больницы удалили 20-сантиметровый желчный пузырь. Женщина обратилась в плановом порядке с жалобами на редкие эпизоды болей в правом подреберье и горечи во рту, даже не зная, что внутри нее «бомба замедленного действия», сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Во время операции был выявлен «отключенный желчный пузырь» — состояние, когда вклиненный в шейку желчного пузыря камень закупоривает его просвет и блокирует отток желчи. Это состояние опасно такими осложнениями, как хроническое и острое воспаление, перфорация, образование свищей с просветом крупных желчевыводящих структур и кишечником, изменение анатомии желчевыводящей системы и прилежащих органов», — пояснила лечащий врач, руководитель центра реконструкции передней брюшной стенки Елена Студенова.

Если в норме длина желчного пузыря 6-10 см, то в данном случае он был увеличен в 2 раза. И наполовину заполнен крупными камнями. Операция, которую выполняли лапароскопическим способом, заняла около 2 часов. Послеоперационный период протекал гладко. На 3 сутки пациентка выписана на амбулаторное наблюдение.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.