Хирурги Подмосковья спасли ребенка, у которого пищевод соединялся с трахеей

В здоровом организме пищевод у новорожденного непрерывен и переходит в желудок и другие отделы ЖКТ. В данном случае участок пищевода, идущий от ротовой полости, заканчивался слепо, а участок, идущий от желудка, через свищ соединялся с трахеей. Патология означает полное отсутствие возможности кормления ребенка. Кроме того, из-за свища происходит попадание слюны из пищеварительного тракта в трахею, что может привести к развитию тяжелых форм пневмонии.

«Мы провели операцию с использованием малоинвазивных методик — торакоскопически через три небольших прокола. В ходе вмешательства была восстановлена правильная анатомия пищеварительного тракта ребенка. Теперь здоровью ребенка ничего не угрожает. Важно, что в дальнейшем он сможет жить и развиваться соответственно возрасту. Будущая мама нашего маленького пациента не наблюдалась пренатально, но, к счастью, после родов их оперативно перевели в наш стационар. Именно поэтому важно проходить все скрининговые обследования во время беременности, так как если врач УЗИ заподозрит какой-либо врожденный порок развития, ребенок будет взят под специализированное наблюдение и направлен в профильный стационар», — сказал заведующий отделением хирургии новорожденных Михаил Рехвиашвили.

На данный момент ребенок чувствует себя хорошо и уже выписан на амбулаторное лечение.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.