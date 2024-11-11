Хирурги Подмосковья спасли мужчину с редкой 8-сантиметровой опухолью кишечника

В Подольскую больницу поступил 57-летний мужчина с жалобами на слабость, головокружение и черный стул. Он рассказал, что симптомы периодически возникали в течение последних лет и усилились несколько дней назад. Проведенное обследование выявило у пациента новообразование в тонкой кишке, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Состояние пациента оценивалось как тяжелое. Ему требовалось хирургическое лечение. Однако предварительно необходимо было провести интенсивную терапию, так как уровень гемоглобина у мужчины был в 4 раза ниже нормы. После стабилизации состояния пациента хирурги провели операцию, в ходе которой удалили 8-сантиметровую опухоль и участок тонкой кишки, где она располагалась. Затем восстановили целостность кишечника. Операция прошла успешно, а послеоперационный период — без осложнений. Новообразование направлено на гистологию», — рассказал заведующий отделением хирургии Виталий Филиппов.

Сейчас мужчина уже выписан домой под амбулаторное наблюдение врачей и вернулся к обычной жизни.

Специалисты отмечают, что важно регулярно проходить диспансеризацию, чтобы вовремя выявить и вылечить заболевания.

В Московской области за организацию профилактических мероприятий среди населения отвечает министерство здравоохранения. Это выезды узкопрофильных специалистов на отдаленные территории региона, организация осмотров на предприятиях. Особое место занимает пропаганда диспансеризации, помогающей выявить серьезные заболевания на начальной стадии. Она включает: осмотр врача, анализы крови, антропометрию, онкоскрининги, ЭКГ, измерение внутриглазного и артериального давления. Летом ее можно пройти в выездных медицинских пунктах на входе в парки. Свыше 1 млн жителей Подмосковья прошли бесплатную диспансеризацию в 2024 году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.