Хирурги ожогового центра МОЦОМД посетили форум детских хирургов РФ

С 24 по 26 октября в Москве прошел X Форум детских хирургов. В этом году он собрал ведущих специалистов из России и других стран, что позволило обменяться опытом, обсудить современные тенденции и новшества в области детской ожоговой хирургии. В форуме приняли подмосковные хирурги. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Мероприятие не осталось без внимания детских хирургов Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД). В частности на нем присутствовали врачи ожогового отделения центра.

«Мы с интересом посетили наиболее важные для нас симпозиумы, погрузившись в актуальные доклады по хирургии ран различной этиологии и локализации. Особое внимание уделили реконструкции обширных дефектов кисти и верхней конечности. Такая актуализация знаний помогает нам в борьбе с тяжелыми термическими повреждениями и их последствиями, что существенно влияет на нашу ежедневную практику в центре. В следующем году планируем выступить с собственными докладами, посвященными сложным пограничным клиническим случаям», — поделился врач-детский хирург ожогового отделения МОЦОМДа Вячеслав Чуприков.

Организаторы форума акцентировали внимание на мультидисциплинарном подходе и интеграции новейших технологий в хирургию. Также были представлены передовые разработки медицинского оборудования и программного обеспечения, вызвавшие большой интерес у присутствующих. Это событие стало успешной площадкой для налаживания контактов между специалистами, содействуя дальнейшему развитию детской хирургии как в России, так и за ее пределами.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.