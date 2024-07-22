Хирурги Одинцова спасли мужчине жизнь, удалив огромную грыжу из желудка

В стационар Одинцовской больницы поступил 48-летний мужчина с жалобами на боли в животе и проблемы с дыханием. Врачи сделали рентген, который показал, что желудок находится в грудной полости из-за огромной грыжи размером 10 см в диаметре, вызывающей давление и ущемление внутренних органов. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Мы провели операцию по удалению грыжи, после того как желудок был опущен в живот, в нем было выявлено отверстие до 5 см. Все содержимое желудка поступало в грудную полость больного, а это являлось жизнеугрожающим состоянием. Поэтому во время операции мы удалили часть желудка и укрепили переднюю стенку брюшной полости. Также установили дренаж и удалили жидкость из легких», — рассказала заместитель главного врача по хирургической помощи Одинцовской областной больницы Василина Лесовик.

На данный момент мужчина чувствует себя хорошо и уже готовится к выписке.

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