Хирурги Мытищ вытащили из тонкой кишки подростка пупырчатый целлофан

В детское травматологическое отделение Мытищинской больницы поступила 15-летняя девочка с сильной болью в животе. В ходе обследования специалисты выявили наличие свободного газа в брюшной полости, что подтвердило перфорацию органа — нарушение его целостности. Было принято решение экстренно оперировать пациентку. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

«То, с чем в итоге мы столкнулись даже для нас стало изрядной неожиданностью. В ходе операции мы выявили на тонкой кишке отверстие. На этом участке сконцентрировалось немалое количество целлофана — остатки упаковочной воздушно-пузырьковой пленки, которую в народе называют «пупыркой». Мы удалили поврежденную часть тонкой кишки, с последующим ее восстановлением. Сейчас динамика положительная, операция прошла успешно и пациентке предстоит курс противоспаечной терапии», — рассказал заведующий детским травматологическим отделением Владислав Смирнов.

На данный момент девочка чувствует себя хорошо и уже выписана. Врачам случалось находить во внутренних органах детей разные инородные тела — волосы, скрепки, шарики, но такое впервые.

В данном случае, когда пациентка пришла в себя, ее спросили, как «пупырка» попала внутрь. Она ответила, что «просто сильно задумалась, сидела и грызла».

Для обозначения желания человека есть несъедобное существует специальный термин — пикацизм. Чаще всего такое случается с маленькими детьми, беременными женщинами и подростками. Среди фаворитов расстройств пищевого поведения — волосы, веревки или нитки, мел, уголь, яичная скорлупа.

Причины пикацизма у детей и подростков могут быть самыми разными, от нарушений обмена веществ до расстройств аутического спектра. Родителям важно разобраться в проблеме и помочь ребенку, в случае необходимости сразу обратиться к врачу.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что в современном мире медицина хороша, когда она технологична, когда есть все необходимое оборудование.

«Это заметный вызов. Мы его понимаем, поэтому на первых этажах размещаем все то, что позволяет диагностировать, делать диспансеризацию своевременную», — добавил глава региона.

Он отметил, что этот приоритет в медицине сегодня позволяет продлить жизнь, спасти человека от разных неприятностей со здоровьем.