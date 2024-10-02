Хирурги Мытищ спасли ногу пожилого мужчины от ампутации

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В Мытищинскую больницу поступил 74-летний мужчина с облитерирующим атеросклерозом сосудов ноги и признаками начинающейся гангрены. Такое состояние развивается в результате длительного нарушения кровообращения и опасно для жизни из-за риска заражения крови. При этом диагнозе чаще всего конечность ампутируют на уровне бедра. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Наша мультидисциплинарная бригада провела щадящую высокотехнологичную операцию. Через прокол в бедренной артерии ввели инструмент и восстановили проходимость артерий, кровоснабжающих стопу. На это потребовалось 30 минут», — рассказал заведующий отделением рентгенохирургии регионального сосудистого центра Антон Аналеев.

Далее пациенту требовалась предоперационная подготовка, после которой можно было провести вмешательство.

«На втором этапе вместо высокой ампутации на уровне бедра провели операцию по удалению некротизированной фаланги пальца, сохранив пациенту качество жизни», — рассказал заведующий отделением гнойной хирургии Александр Ирхин.

После недели лечения в стационаре пациента выписали на амбулаторное лечение и реабилитацию под наблюдение специалистов поликлиники.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.