Хирурги Мытищ прооперировали пациенток с крупными новообразованиями в области шеи

В Мытищинскую больницу поступила 86-летняя женщина с жалобами на новообразование в области шеи, вызывающее боль. Проведенная диагностика выявила у пациентки опухоль слюнной железы размером 5×4×5 см. Специалисты приняли решение об удалении новообразования, но операция осложнялась тем, что пациентка не могла лечь из-за сердечной патологии, сразу начинала задыхаться. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

«Опухоль околоушной слюнной железы причиняла пациентке сильные страдания. Боль распространялась по ходу нервов: болела голова, ухо, трудно было глотать и говорить. Дать общий наркоз не представлялось возможным: для этого пациент должен находиться в лежачем положении, а лечь пожилая женщина не могла. Чтобы найти выход из тупиковой, на первый взгляд, ситуации, требовалось нестандартное решение. Оперировали в положении сидя, под местной анестезией. Применили гидропрепаровку для выделения нервных стволов, удалили пораженные участки, сохранив нервы, чтобы пациентку не беспокоила боль», — рассказал заведующий первым хирургическим отделением Мытищинской больницы, хирург-онколог Игорь Модин.

По словам врача, пациенты с крупными новообразованиями в районе шеи, которые мешают глотать, дышать и говорить, поступают в отделение достаточно регулярно. Чаще всего это связано с опухолевидными образованиями щитовидной железы (зоб), реже — слюнных желез. Специалист отмечает, что патология несет не только косметический дефект, но также может нарушать функцию дыхания.

«Конкретный пример: по экстренным показаниям госпитализировали 55-летнюю пациентку с зобом диаметром около 8 сантиметров. После обследования мы ее прооперировали, восстановив дыхание и сохранив голос. В данном случае образование оказалось доброкачественным, но призываю всех внимательно относиться к своему здоровью, не затягивать с обращением к врачу и вовремя проходить профилактические осмотры», — подчеркнул Игорь Модин.

На данный момент обе женщины чувствуют себя хорошо и уже выписаны. Врачи настоятельно рекомендуют при возникновении каких-либо жалоб незамедлительно обращаться к специалистам, а при их отсутствии, регулярно проходить диспансеризацию. Выявленное на ранних стадиях заболевание намного эффективнее поддается лечению.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что новое медицинское учреждение возведут в Мытищах. В регионе в рамках профильного нацпроекта уже построили ряд современных медицинских комплексов.

«Несколько лет назад это были перинатальные центры. Сейчас безусловно флагманом является детский медицинский центр. Строится в Балашихе, и приступаем к строительству в Мытищах», — сказал Воробьев.