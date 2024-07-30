Хирурги из Видного впервые применили новую технологию для спасения пациента с редкой патологией

Хирурги Ленинского городского округа спасли ребенка, впервые применив новый вид оперативного вмешательства. На операционном столе оказался 9-летний мальчик с острым аппендицитом и дивертикулом Меккеля — редкой патологией брюшной полости. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Ленинского округа со ссылкой на источник в Видновской клинической больнице.

«Оперативное вмешательство мальчику проводилось по поводу аппендицита и выполнялось лапароскопически. В ходе операции мы обнаружили дивертикул Меккеля — локальное мешковидное выпячивание стенки подвздошной кишки, образовавшееся вследствие неполного заращения желточного протока, который участвует в питании зародыша. Эта врожденная патология встречается у 2% населения», — сказала детский врач-хирург Виктория Жиронкина.

Специалист из Видного рассказала, что после того, как мальчик был успешно вылечен от острого флегмонозного аппендицита, ему была проведена операция по поводу дивертикула Меккеля, причем по новой технологии.

«Обычно эту патологию удаляют с помощью полостной операции. Впервые в нашей больнице была успешно выполнена полностью лапароскопическая резекция дивертикула Меккеля. Причем с укреплением аппаратного шва титановыми клипсами для большей надежности. Этот прием мы применили после того, как прошли стажировку в Санкт-Петербурге у бариартрических хирургов», — рассказала Виктория Жиронкина.

Операция прошла успешно. Мальчик уже выписан, и находится под амбулаторным наблюдением врачей.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.