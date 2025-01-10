Хирурги из Подмосковья удалили у 45-летней женщины 38-сантиметровую опухоль

В Мытищинскую больницу поступила 45-летняя глухонемая женщина с жалобами на боль в районе малого таза, нарушение стула и мочеиспускания, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Проведенное обследование выявило у пациентки крупное новообразование размером 38×20 см овоидной формы, то есть в форме яйца. Опухоль давила на мочевой пузырь, прямую кишку и другие органы малого таза, что вызывало боль и дискомфорт. Было принято решение о проведении хирургического вмешательства.

«В ходе операции мы выделили крупное новообразование. Оно не было связано ни с одним из органов или сосудов, никуда не врастало. Такие опухоли встречаются редко и называются внеорганными. Гистология показала, что образование доброкачественное. Оно состояло из мышечной ткани. Перед хирургами стояла задача удалить его, не травмируя расположенные рядом жизненно важные органы. Операция длилась 1,5 ч. и завершилась успешно. В результате мы восстановили функции мочевого пузыря и кишечника, вернули пациентке нормальное качество жизни. Период реабилитации также прошел без осложнений», — рассказал заведующий хирургическим отделением Игорь Модин.

Специалисты поясняют, что подобные образования могут развиваться из зачатков соединительной ткани эмбриона. Они длительное время никак себя не проявляют, пока не начинают давить на ближайшие органы, вызывая различные симптомы от нарушения мочеиспускания и отеков нижних конечностей до одышки. Такие образования могут перерождаться в злокачественные.

В настоящее время пациентка выписана домой на амбулаторное лечение и вернулась к привычной жизни.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.