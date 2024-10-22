Хирурги из Подмосковья удалили с плеча пациентки опухоль размером с мяч

В Зарайскую больницу поступила 56-летняя женщина с крупным новообразованием плеча. Опухоль росла в течение двух лет и не вызывала болезненных ощущений. Проведенное обследование, включая гистологию, показало доброкачественных характер образования, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«В течение нескольких месяцев пациентка консуль­тировалась у различных специалистов и трижды проходила гистологическое исследование. После всех проверок она вернулась к нам с исключенной онкологией. Было принято решение о хирургическом удалении новообразования. В ходе операции в течение часа хирурги удалили опухоль и восстановили нормальное состояние плеча пациентки. Операционный процесс прошел без осложнений, а гистологическое исследование подтвердило доброкачественный характер новообразования», — рассказал заведующий хирургическим отделением Павел Комаров.

В настоящее время пациентка уже выписана домой под амбулаторное наблюдение хирурга. Она вернулась к обычной жизни.

В Московской области за организацию профилактических мероприятий среди населения отвечает министерство здравоохранения. Это выезды узкопрофильных специалистов на отдаленные территории региона, организация осмотров на предприятиях. Особое место занимает пропаганда диспансеризации, помогающей выявить серьезные заболевания на начальной стадии. Она включает: осмотр врача, анализы крови, антропометрию, онкоскрининги, ЭКГ, измерение внутриглазного и артериального давления. Летом ее можно пройти в выездных медицинских пунктах на входе в парки. Свыше 1 млн жителей Подмосковья прошли бесплатную диспансеризацию в 2024 году.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.