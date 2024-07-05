Хирурги из Подмосковья сохранили ногу 86-летней женщине

В центр спасения конечностей Мытищинской больницы поступила 86-летняя женщина с жалобами на мучительные боли и показаниями к ампутации правой ноги, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Помимо тяжелейшего атеросклероза и формирующейся гангрены, в своем почтенном возрасте пациентка страдала сопутствующими заболеваниями, включая диабет. Положение казалось безвыходным, но мытищинские специалисты отделений рентгенохирургии и сосудистой хирургии, чтобы сохранить ногу, приняли решение провести гибридную трехэтапную операцию, которая длилась около 10 часов.

«У пациентки были полностью перекрыты сосуды на правой ноге, начиная от живота и заканчивая пяткой — критическая ишемия нижней конечности. Операцию проводили в три этапа. Сначала в рентгеноперационной поставили стент в подвздошную артерию, где закрытый сосуд уже своей плотностью был похож на камень, но нам удалось восстановить кровоток в этом сегменте», — рассказал заведующий отделением рентгенохирургии сосудистого центра Антон Аналеев.

Успешно проведенный первый этап позволил выиграть время. Затем сосудистые хирурги смогли приступить к следующему этапу уникальной операции.

«Артерии были тотально поражены кальцинозом во всех трех сегментах — подвздошном, бедренно-подколенном и артерии голени. Боли были чудовищные. После успешного восстановления кровотока в верхнем сегменте, нашей задачей было провести реконструкцию русла кровотока на бедренно-подколенном уровне. Учитывая ранее инфицированную рану, мы взяли собственную вену пациентки и пустили кровь в обход прежнего полностью кальцинированного русла в подколенную артерию. Затем в рентгеноперационной коллеги открыли сосуды на голени, завершив полную реваскуляризацию, то есть полностью восстановили кровоснабжение ноги», — рассказал руководитель Центра спасения конечностей Родион Шилов.

На данный момент женщина чувствует себя хорошо и уже выписана. Боли уменьшились, но еще предстоит пройти реабилитацию. Врачам удалось спасти ей ногу.

«Нога после операции снова стала теплой, а была совсем холодная. Дай Бог здоровья мытищинским врачам, такие люди хорошие. Спасибо им и пусть добро, которое они делают, к ним вернется!» — поделилась радостью женщина.

Обратиться к специалисту в Московской области можно несколькими способами: записаться на прием через кол-центр по номеру 122, региональный портал госуслуг и чат-бота Дениса.

Один из приоритетов работающего в Московской области министерства здравоохранения — расширение доступности медпомощи для населения. Чтобы сделать обращение за помощью еще более комфортным, в рамках цифровизации услуг был запущен портал «Здоровье». Там можно, не выходя из дома, записаться на прием к врачу, получить телемедицинскую консультацию, вызвать врача на дом, заказать 9 видов медицинских справок. Еще сервис позволяет ознакомиться с результатами визита к специалисту, лабораторных исследований, выданными направлениями и др. С начала года жители Подмосковья через портал более 1,5 млн раз оформили запись к врачу.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.