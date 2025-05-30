Хирурги Долгопрудного восстановили кровоток в конечности 83-летнего пациента

В течении двух недель больной испытывал боли в похолодевшей правой голени и стопе, не мог передвигаться. Ранее у пожилого мужчины был диагностирован атеросклероз, но, по-видимому, регулярным приемом лекарственных препаратов (статины) и амбулаторным наблюдением он не был утружден и заболевание прогрессировало. К тому же у пациента после удаления образования в горле была выведена трахеостома и он не мог полностью членораздельно говорить. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

Родственники, присматривавшие за мужчиной, узнав о проблеме немедленно вызвали скорую помощь, доставившую больного в приемное отделение стационара. Они предполагали, что пациенту ампутируют ногу, поскольку была диагностирована критическая ишемия правой нижней конечности и полное отсутствие кровотока из-за атеросклеротического поражения на уровне паховой складки.

«После ряда инструментальных исследований, включавших компьютерную томографию с контрастированием и ультразвуковую диагностику, сосудистые хирурги выполнили ревизию артерий, во время операции приняв решение о восстановлении кровотока. С большими техническими трудностями было выполнено выделение пораженных атеросклерозом артерии и замещение большого участка кровеносного сосуда взятым с той же ноги фрагментом большой подкожной вены, выполнившим роль шунта», — рассказал Евгений Кутырев, заместитель главного врача Долгопрудненской больницы по хирургии.

Операция, выполненная сотрудником отделения сосудистой хирургии Михаилом Пырлей, которому ассистировали коллеги, длилась около 3 часов.

Спустя время кровоток в ноге восстановился, она стала теплой и через нескольких дней после операции, проведенных под присмотром врачей, пациент был выписан на амбулаторное наблюдение, покинув стационар на своих ногах и без боли в правой ноге.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.