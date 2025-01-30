Хирурги Долгопрудного удалили пациенту 25-сантиметровый тромб

В тяжелом состоянии 34-летнений житель Катуара был доставлен скорой помощью в центр спасения конечностей Долгопрудненской больницы. Мужчина жаловался на полную потерю чувствительности в правой руке, ее онемение и боль в районе плеча и шеи. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Пациент рассказал, что эти странные симптомы начались за 5 часов до вызова скорой. К тому же появились вспышки в глазах, слабость и головокружение.

В приемном отделении больному провели комплекс исследований, который показал, что в подмышечной, подключичной и плечевой артериях пациента отсутствует кровоток. Причиной артериального тромбоза оказался огромный 25-сантиметровый сгусток, закупорившей сосуды от плеча до шеи.

Подобные нарушения зачастую встречаются у пожилых пациентов, но в данном случае могли быть вызваны генетическими особенностями мужчины, неправильным питанием или нарушением внутреннего метаболизма. И, если бы мужчина вовремя не обратился к врачу, продолжительная закупорка сосудов в конечности могла привести к ампутации руки, а в случае отрыва части тромба — к гибели человека.

В экстренном порядке пациент был направлен в операционную.

Сосудистый хирург Михаил Пырля и ассистировавшие ему коллеги выполнили тромбоэктомию: в районе шеи в артерию был установлен специальный баллон, который, расправившись, выдавил тромболитические массы, которые были удалены через разрез в районе локтевого сгиба. Операция длилась 1,5 часа.

На четвертый день после госпитализации, в хорошем состоянии пациент был выписан под дальнейшее наблюдение врачей поликлиники. Он чрезвычайно благодарен нашим докторам, спасшим ему руку, а возможно и жизнь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что жители рассказывают властям о недостатке врачей первичного звена и узких специалистов. Множество специалистов уже удалось трудоустроить в подмосковные медучреждения по программе «Приведи друга».

«Мы постоянно в поиске и стараемся делать так, чтобы настоящие мастера своего дела, опытные медики приходили работать в подмосковные поликлиники, госпитали, амбулатории, ФАПы. У нас действует целый комплекс мер поддержки», — отметил он.