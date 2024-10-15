Хирурги детского центра им Рошаля спасли младенца с критическим пороком сердца

Врачи учреждения обратились в центр телемедицинских консультаций детского клинического центра им. Л. М. Рошаля, специалисты которого подтвердили диагноз. Новорожденный был экстренно переведен в центр Рошаля для проведения оперативного лечения. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Коарктация аорты — это состояние, при котором происходит сужение просвета аорты, приводящее к созданию двух зон кровообращения. Заболевание опасно тем, что может при несвоевременной диагностике и лечении приводить к летальному исходу.

«Аорта — самый большой сосуд в организме человека, но у малыша он был меньше 6 мм. Мы полностью удалили место сужения аорты и сшили оба здоровых участка аорты между собой. Операция длилась около 2 часов и прошла успешно. Это была первая операция в Московской области по удалению коартакции аорты новорожденному с такой низкой массой тела — при поступлении малыш весил менее 2 кг», — рассказал заместитель главного врача по хирургической помощи ДКЦ им. Рошаля, главный внештатный детский кардиохирург Московской области Андрей Свободов.

На момент операции новорожденному было 13 дней. Сейчас маленький пациент восстанавливается и продолжает находиться под наблюдением врачей.

Детский клинический центр — флагманский проект в сфере здравоохранения Подмосковья. Он стал координатором всех детских учреждений региона. В нем работают специалисты со всей страны — лидеры в педиатрии, хирургии, реабилитации, диагностике.

Ежегодно стационарную помощь здесь будут получать около 15 тыс. юных пациентов и более 150 тыс. пациентов амбулаторно.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.