Хирурги Балашихи прооперировали женщину с опухолью молочной железы весом 1,5 кг

В Московский областной онкологический диспансер (МООД) поступила 61-летняя женщина с жалобами на рост молочной железы, а также боль и одышку, которые мешали ей в повседневной жизни. Проведенная диагностика выявила у пациентки филлоидную опухоль — разновидность новообразования, которое развивается из железистой ткани молочной железы. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Мы удалили большую опухоль, которая занимала почти весь объем правой молочной железы, притом сохранив саму молочную железу. Ее вес составил порядка 1,5 кг. По результатам гистологического исследования опухоль оказалась доброкачественной, поэтому пациентка была выписана в удовлетворительном состоянии под наблюдение онколога по месту жительства», — рассказал врач-онколог отделения опухолей молочной железы и кожи № 6 Александр Белко.

Всем женщинам старше 40 лет напоминают о необходимости проходить маммографию. Исследование позволяет выявить заболевания молочной железы на самых ранних стадиях. Для удобства жительниц региона открыта самостоятельная запись на маммографию.

Для того, чтобы самостоятельно записаться на исследование, необходимо быть старше 40 лет, иметь прикрепление к одной из поликлиник, подведомственных региональному Минздраву. Помимо этого, давность предыдущего исследования должна составлять более 2 лет.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.