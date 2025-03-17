Хирург заявила, что частая пластика Киркорова может привести к Альцгеймеру

Доктор медицинских наук, хирург и косметолог Марият Мухина предупредила, что частые пластические операции для поддержания молодости негативно сказываются на здоровье человека и могут привести к развитию смертельных заболеваний, сообщает Общественная Служба Новостей .

Она упомянула короля российской эстрады Филиппа Киркорова, отметив что тот часто прибегает к пластическим операциям для сохранения молодости и красоты.

«Мы уже помним его грудные импланты, липосакцию живота, блефаропластику, импланты в бицепсах, ягодицах. С каждым годом каждое вмешательство, в том числе и пластическая хирургия, может иметь серьезные последствия», — заявила она.

Мухина обратила внимание на то, что наркоз небезопасен для центральной нервной системы человека. Частые операции могут привести к посттравматической энцефалопатии, а затем не исключено и развитие болезни Альцгеймера, Паркинсона и даже деменции.

Переносимость анестезии снижается у людей после 50 лет, что влечет за собой риск развития аллергических реакций, осложнений на сердце и проблем с дыханием. Также с возрастом состояние во время и после операции может усугубиться из-за увеличивающейся вероятности хронических заболеваний.

Не исключены и другие осложнения, например, инфекции, тромбообразование, неконтролируемая реакция на анестезию и многое другое. Эксперт добавила, что чаще всего чем больше человек перенес вмешательств, тем выше вероятность развития побочных эффектов.