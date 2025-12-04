Хирург Воскресенской больницы стал лауреатом премии «Подмосковный врач»

Испытания проходили в несколько этапов: компьютерное тестирование, практические задания и решение ситуационных задач. Для каждой специальности были разработаны отдельные оценочные задания.

Под руководством Бориса Викторовича работает коллектив профессионалов, состоящий из 30 человек. На счету врача тысячи спасённых жизней.

Вместе с Борисом Флегонтовым высокую награду — премию «Подмосковная медсестра» — получила медицинская сестра хирургического отделения №1 Раиса Алтухова.

В этом году лауреатами премии стали 90 медработников. Врачи-победители получат единовременную выплату в размере 300 тысяч рублей, специалисты среднего звена — 200 тысяч рублей. Премия «Подмосковный врач» учреждена для поощрения лучших медицинских специалистов региона и повышения престижа профессии.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об открытии новых объектов здравоохранения, а также о социальной поддержке медработников.

«Все это требует привлечения специалистов. Мы вышли в 2022–2023 гг. на положительный баланс. Плюс 200–250 врачей нам удается привлекать сейчас, это беспрерывный процесс. Важно уделять этому внимание. И на федеральном уровне, и у нас в регионе существует целый комплекс мероприятий по поддержке, привлечению, удержанию врачей в Подмосковье», — заявил Воробьев.