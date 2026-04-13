Хирург Сейфуллаев рассказал о виртуальных больницах

По словам врача, виртуальная больница не заменяет очный осмотр, но упрощает наблюдение за пациентами после операций и при хронических заболеваниях. Данные о давлении, пульсе и температуре передаются врачу автоматически, а при отклонениях система подает сигнал.

«Я хирург, и привык лечить людей руками. Поэтому еще недавно я смотрел на идею виртуальной больницы с большим сомнением. Как можно через экран понять, что у человека с животом или как заживает послеоперационная рана? Казалось, что без личного присутствия врача ничего не выйдет. Но время и технологии заставили меня изменить мнение. Сегодня виртуальная больница — это не фантастика, а реальность, которая уже работает в России и приносит большую пользу», — отметил Фуад Сейфуллаев.

В Москве, Татарстане и других регионах пациентам с гипертонией и диабетом выдают тонометры и глюкометры с автоматической передачей показаний. Это позволяет корректировать лечение дистанционно и предотвращать инсульты и гнойные осложнения.

«Конечно, виртуальная больница никогда не заменит личный осмотр хирурга. Через экран я не могу прощупать живот или оценить цвет тканей. Но она снимает с врача и пациента огромное количество рутины», — подчеркнул врач.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.