Хирург рассказал, как правильно лечить ушибы и синяки, полученные зимой

В зимний период люди часто получают синяки и ссадины из-за падения или подвижных игр. Врач-хирург, ангиолог Александр Петрикеев рассказал, что растирать или нагревать полученные травмы нельзя, сообщает «Вечерняя Москва».

«В течение первых суток после удара нельзя посещать бани и массаж, потому что это может привести к усилению кровообращения и разрастанию отека или синяка», — рассказал эксперт.

Петрикеев отметил, что в первые несколько часов после получения травмы, если открытой раны нет и конечность подвижна, к ней нужно приложить холодный компресс. При этом лед не должен напрямую касаться кожи, лучше его завернуть в ткань и только после этого прикладывать к телу. Холодный компресс можно делать по 15-20 минут с перерывом до двух часов.

Если же в течение первых двух дней синяк не начинает «цвести» — менять цвет при рассасывании, а увеличивается в объеме, лучше обратиться за помощью в травмпункт, где компетентные специалисты оценят травму и подберут необходимое лечение.

Если же человек получил травму и отек мешает подвижности конечности, а при ударе головой появилась тошнота или головокружение, откладывать визит к врачу ни в коем случае нельзя. Осмотра специалиста также требуют мелкие синяки на ногах или сыпь, которая может появиться при некоторых травмах.