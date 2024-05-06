Хирург перечислил возможные осложнения после операции по увеличению груди

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Хирург Аршакян: планируя операцию по увеличению груди, помните об осложнениях

Планируя операцию по увеличению груди, стоит помнить о возможных осложнениях, с которыми можно столкнуться в период реабилитации. Большинство этих состояний можно профилактировать или вылечить, но о них обязательно должен знать специалист, который проводил операцию, сообщил РИАМО пластический хирург Вардан Аршакян.

К осложнениям после операции приводят 3 ключевых фактора: несоблюдение рекомендаций доктора, ошибки и просчеты хирурга и индивидуальные особенности организма.

О послеоперационных состояниях

К пределам нормы Аршакян относит отечность, снижение чувствительности, синяки и болевые ощущения. Принятия экстренных мер они не требуют, но за ними нужно наблюдать.

«Есть ряд специфических осложнений, которые можно устранить только с помощью повторной операции на груди — реэндопротезирования или липофилинга», — отметил специалист.

К ним относится капсулярная контрактура, при которой утолщается сформированная вокруг импланта тонкая соединительная капсула. Затем она сжимает имплант, вызывает деформацию груди и боль. Об этом стоит незамедлительно проинформировать доктора.

«На эстетическом результате увеличения груди могут сказаться и такие негативные послеоперационные последствия, как смещение, ротация (поворот) импланта, контурирование его краев или рипплинг — волнистость, рябь импланта», — заявил Аршакян.

Эти дефекты эстетические и не представляют угрозы для жизни, но оказывают негативное влияние на психологическое состояние пациенток.

«Экзотические» последствия

К ним относится так называемый «Бабл Дабл», когда нижняя часть молочной железы выглядит как двойной пузырь. Существует также синмастия — отсутствие межгрудного промежутка, которое вызывает эффект сросшихся молочных желез.

Бывает, что ткани молочной железы «сползают» вниз с импланта. Это называется «эффект водопада». И еще одно осложнение — «прыгающая грудь». Название говорит само за себя.

Как минимизировать риск осложнений

Важно обезопасить себя и не получить негативных последствий после увеличения груди. Половина успеха — это выбрать квалифицированного специалиста.

«После операции следует неукоснительно следовать рекомендациям доктора, не снимать компрессионное белье раньше срока, исключить физические нагрузки как минимум на месяц и беречь грудь от травм», — заключил хирург.