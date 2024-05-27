Хирург Гранов рассказал, почему выбрал профессию врача

Специалист признался, что в детстве мечтал стать футболистом. Однако он сделал выбор в пользу медицины, поскольку решил пойти по стопам своего отца.

По словам медика, каждый день за семейным столом родители разговаривали о хирургии. Гранов не исключил, что такая среда сыграла ключевую роль в его становлении врачом.

«Я могу сказать, что стал врачом, хирургом, академиком не благодаря, а вопреки. Может быть, окружение и помогало, но вы же знаете, как бывает, как смотрят косо, когда все родственники…» — поделился хирург.

Гранов отметил, что его дочь решила отучиться на психолога. Он предположил, что наследница не стала медиком, чтобы избежать относительной зависимости от имени.