Химикаты на теле: из-за чего появляются раздражение и аллергия «без причины»

Спортивная форма из синтетических материалов, таких как полиэстер и нейлон, действительно содержит химические компоненты, которые можно назвать «вечными» в плане устойчивости к разложению. Об этом РИАМО сообщил химик Евгений Трубин.

Эти полимеры создаются для прочности и водоотталкивающих свойств, но их молекулы практически не разлагаются под воздействием микроорганизмов и света.

«Кроме того, при производстве часто применяют различные лубриканты, пластификаторы и антимикробные добавки, часть из которых относится к группе пер- и полифторированных веществ (ППФВ). Эти соединения накапливаются в организме и окружающей среде, обладают токсичностью и биоаккумуляцией. Стиральные процессы вымывают микропластик и химикаты, которые попадают в воду, ухудшая экологическую ситуацию», — объяснил эксперт.

При ношении самой формы риск прямого токсического воздействия минимален, но длительное контактовое раздражение или аллергии возможны из-за примесей и красителей. Для здоровья и природы лучше выбирать формы с экологичными сертификатами или натуральными материалами.

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