Хайп и ничего больше: улиткотерапию предлагают модницам в салонах красоты

В бьюти-индустрии появился новый тренд — улиткотерапия или массаж лица гигантскими ахатинами, моллюсков можно посадить как на лицо, так и на другие части тела, сообщает «Осторожно, Москва» .

Владельцы студий красоты, где есть услуга терапии ахатинами, уверяют, что данная процедура известна чуть ли не со времен Древней Греции, а слизь моллюсков насыщена целебными компонентами, увлажняющими, питающими и омолаживающими кожу.

При этом записаться на улиткотерапию в Москве почти невозможно: в одних салонах красоты говорят о нерентабельности этой процедуры, в других — о приостановке по техническим причина.

Эту терапию сейчас активно продвигают косметологи-самоучки через площадки с объявлениями и форумы, где подробно рассказывают, как выращивать улиток и использовать их для омоложения.

В свою очередь, профессиональные косметологи заявляют, что живые улитки не имеют особой пользы для кожи. Врач-дерматолог Татьяна Егорова подчеркнула, что улитки широко используются в косметологических целях, но от нанесения слизи на лицо «особо ничего не будет».

«Но это, по большей части, хайп. Существует доказательство того, что улитка не имеет гена старости. И якобы из-за этой слизи, в которой содержится муцин, у человека тоже не будет признаков старения. Но на самом деле эти вещи никак не связаны», — пояснила доктор.

По ее словам, если муцин улиток нанести на лицо, то ничего не произойдет. Подобные процедуры — просто интересный опыт. Кроме того, чтобы класть улиток на кожу, их необходимо предварительно мыть определенным образом, так как иначе можно занести в организм какую-нибудь, потому что ахатины ползают в компосте.