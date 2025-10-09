Гуляем в удовольствие: тренер научил россиян рассчитывать свою норму шагов

Компетентными специалистами уже давно опровергнуто мнение о необходимости проходить «магические» 10 тыс. шагов ежедневно. Фитнес-инструктор Дмитрий Гончаров из DDX Fitness рассказал, что единого стандарта нет, и оптимальное количество шагов — это индивидуальная величина для каждого отдельного человека, которую можно рассчитать, сообщает Life.ru .

Специалист подчеркнул, что, согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), еженедельно следует уделять от 150 до 300 минут физической активности умеренной интенсивности, к которой относится и ходьба.

Гончаров пояснил, что персональная норма определяется индивидуальными особенностями — ростом, пропорциями ног, подвижностью тазобедренных суставов и длиной шага. Он уточнил, что на преодоление одного километра разным людям может потребоваться от 1200 до 1600 шагов, что зависит от длины шага и скорости передвижения.

Он также рассказал, что в спокойном темпе километр можно пройти примерно за 10 минут со скоростью 6 км/ч. Небольшое увеличение темпа не только приблизит вас к цели, но и повысит эффективность тренировки. Ориентируясь на максимальную рекомендованную ВОЗ нагрузку — 300 минут в неделю, — следует ежедневно уделять около 42 минут ходьбе в быстром темпе.

Гончаров подчеркнул, что при скорости 7 км/ч это составляет примерно пять километров, или около шести тысяч шагов. Однако для некоторых такая скорость может ощущаться как легкий бег, поэтому темп следует выбирать, исходя из самочувствия.

«Для компенсации сидячей работы достаточно 3000-4000 шагов в день. Это уже улучшит здоровье и снизит риск сердечно-сосудистых заболеваний. Постепенно можно дойти до 8000-10000 шагов, но главное, чтобы прогулки приносили удовольствие», — заключил эксперт.

