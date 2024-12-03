Губернатор Воробьев проверил ход капремонта в Одинцовской областной больнице

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В 2025 году заработает хирургический корпус Одинцовской больницы после завершения капитального ремонта, стационар в селе Перхушково, новый консультативно-диагностический центр в селе Ромашково. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил ход работ в корпусе экстренной хирургии и побеседовал с работающими строителями, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

Капитальный ремонт проводится как в Одинцове, так и в селе Перхушково. Поставленная цель — привести больницы к новому стандарту. Во всех палатах должны быть созданы удобства для пациентов, отметил губернатор Подмосковья.

Капитальный ремонт хирургического корпуса будет завершен в 2024 году. В нем будет 174 койки. В январе–марте 2025 года собираются оснастить корпус оборудованием и получить документы для запуска, добавил Воробьев.

В конце 2025 года планируют запустить в работу улучшенный госпиталь в селе Перхушково. Его оборудуют современными устройствами в соответствии с новым стандартом, отметил губернатор Подмосковья.

В селе Ромашково заработает КДЦ для пациентов всех возрастов.

«Объекты все долгожданные, поэтому наша задача — сдать их вовремя», — подчеркнул губернатор.