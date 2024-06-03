Губернатор Подмосковья: регион продолжает оснащать «Ясенки» всем необходимым

Губернатор Московской области на встрече с сотрудниками подмосковного филиала фонда «Защитники Отечества» поинтересовался, насколько востребован реабилитационный центр «Ясенки» под Подольском, где созданы условия для лечения бойцов СВО, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

«Да, он очень актуален, потому что ребята возвращаются из зоны СВО, некоторые после тяжелых ранений. Некоторые стараются провести свой отпуск в „Ясенках“, чтобы пройти реабилитацию», — отметила сотрудница филиала, майор запаса Ирина Малахова.

Она уточнила, что заезд на лечение осуществляется на 21 день. Бойцам помогают оформлять документы.

«Нам достаточна только заявка от бойца, направляем запрос, и затем приходит ответ — с какой даты можно заезжать», — добавила Малахова.

Воробьев отметил, что Подмосковье продолжает оснащать «Ясенки» всем необходимым.

«До конца года мы доукомплектуем его специальными тренажерами для оказания необходимой помощи по реабилитации. И бассейн достроим — когда мы были в „Ясенках“, получили такой запрос от бойцов», — заявил глава региона.