Поиск врачей — это самое сложное и это самый главный вызов для властей Подмосковья, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Он отметил, что в области строят великолепные госпитали. В этом году открылся детский госпиталь имени Рошаля. Еще возводят современный больничный комплекс на 1 тыс. мест в восточной части Балашихи. Все это критически важно.

По его словам, еще значимо приведение к стандарту поликлиник, стационаров. На это уходят заметные ресурсы. Однако также важно привлекать на работу медиков.

«Поэтому у нас работают программы, которые претендуют на то, что врач чувствует заботу: или по оплате аренды, или по получению социальной ипотеки, или по возможности учиться и совершенствовать свое мастерство на конференциях или за рубежом», — сказал Воробьев в интервью телеканалу «Россия 24».

Губернатор пояснил, что такой подход важен для создания мощного каркаса для учреждений, которые строятся за внушительные ресурсы. Очень важны люди в этой сфере, их нужно поддерживать.